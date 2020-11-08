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Dünya Şuşa neden önemli? Şuşa nerde?
Dünya

Şuşa neden önemli? Şuşa nerde?

Son dakika Azerbaycan haberi. Azerbaycan ordu, Karabağ'ın kalbi olarak bilinen stratejik nokta olan Şuşa kentini işgaldan temizledi. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi semalara yükselecek. Peki Şuşa neden önemli? Şuşa nerde?

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:11:00 - 2020-11-08 12:17:09

Dağlık Karabağ savaşında kırk ikinci güne girilirken, Azerbaycan tarihi bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında ‘28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak’ dedi.

Şuşa neden önemli?

Azerbaycan’ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edildi. İşgal sırasında 195 şehit verildi. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa Azerbaycanlılar için sadece bir şehir değil. Çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent. Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan’ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. Bunlardan birisi Azerbaycan’ın milli marşının bestecisi, “Doğu’nun ilk opera bestecisi” Üzeyir Hacıbeyov’du.

 

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