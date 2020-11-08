Şuşa neden önemli? Şuşa nerde?

Dağlık Karabağ savaşında kırk ikinci güne girilirken, Azerbaycan tarihi bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında ‘28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak’ dedi.

Şuşa neden önemli?

Azerbaycan’ın gözbebeği Şuşa, 8 Mayıs 1992 yılında Ermeniler tarafından işgal edildi. İşgal sırasında 195 şehit verildi. 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa Azerbaycanlılar için sadece bir şehir değil. Çok sayıda aydının yetiştiği, kültür mabedi olarak kabul edilen kadim bir kent. Şuşa, asırlar boyu Azerbaycan’ın siyasi ve kültürel merkezlerinden biriydi. Sayısız şair, müzisyen, bilim insanı yetiştirdi. Bunlardan birisi Azerbaycan’ın milli marşının bestecisi, “Doğu’nun ilk opera bestecisi” Üzeyir Hacıbeyov’du.