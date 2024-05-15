‘Sus, sus, sus!’ Özgür Özel çiftçiye fırçayı bastı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Özel, salondaki çiftçilerden birinin konuşması sırasında "Bittik" demesi üzerine sert şekilde cevap verdi.

"Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım" diyen Özel, "Burada 6 sayfa çiftçi notu var. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Sus, sus, sus... Konuşacağız. Bu partide çiftçi dostu o kadar çok arkadaşım var ki..." diyerek tepkisini gösterdi.

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