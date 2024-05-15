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Gündem ‘Sus, sus, sus!’ Özgür Özel çiftçiye fırçayı bastı
Gündem

‘Sus, sus, sus!’ Özgür Özel çiftçiye fırçayı bastı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:50:00 -

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuşması sırasında "Bittik" diye tepki gösteren çiftçiyi fırçaladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşması sırasında Dünya Çiftçi Günü'nü kutlayan Özel, salondaki çiftçilerden birinin konuşması sırasında "Bittik" demesi üzerine sert şekilde cevap verdi.

"Sırası gelmeden laf kesenin konusunu atlayacağım" diyen Özel, "Burada 6 sayfa çiftçi notu var. Şimdi arkadaşların sana hesap sorsun. Çiftçileri bu arkadaş yüzünden konuşmuyorum. Sus, sus, sus... Konuşacağız. Bu partide çiftçi dostu o kadar çok arkadaşım var ki..." diyerek tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

hsn

nankörlük. onca,teşvik indirim ve faizsiz teşvikler. saniyormusunuz ku chdp... iktidar olunca,bu onlari alacaksınız. biraz şukredin bire. mazota, gubreye zam gelir zam yaparsınız bahaneniz bu. mazota benzine indirim gelir sizde indirim yok. bre şükreden biraz. bu devlet hepimizin.chdp... ye teslim ederseniz bulunur bu ülke.
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