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Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin süs bitkileri ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla ilk kez 100 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı hedefi ise 125 milyon dolar açıklandı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 17:06
Süs bitkileri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (OAİB) 2018 yılı ihracat rakamları belli oldu.

OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, süs bitkileri ve mamulleri sektör ihracatının bu yıl tarihin en büyük artışını göstererek rekor kırdığını söyledi. 2018 yılı ihracatının 100 milyon dolara ulaştığını açıklayan İsmail Yılmaz, geçen yıl süs bitkileri ihracatının, 2017'ye göre değer bazında yüzde 17 artış gösterdiğini kaydetti.



Süs bitkileri ihracatında başlıca pazarların Hollanda, Özbekistan, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Romanya ve ABD olduğunu aktaran Yılmaz, "Hollanda'ya ihracatımız yüzde 33 artış gösterdi. Özbekistan'a yüzde 29, Azerbaycan'a yüzde 88, Gürcistan'a yüzde 47, ABD'ye yüzde 31, İspanya'ya yüzde 116 artış görüldü" dedi.



2018'de canlı bitki ihracatının yüzde 16 artarak 55,7 milyon dolar olduğunu belirten İsmail Yılmaz, kesme çiçek ürün grubunda 2017'ye göre yüzde 19 artışla ihracatın 34 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Yılmaz, "İhracatımızdaki bu başarıda emeği olan bütün ihracatçılarımıza teşekkür ederiz. 2019 yılında da ihracatımızın yeni başarılara imza atarak 125 milyon dolara ulaşmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 17:06
  1. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (OAİB)
  2. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz
  3. süs bitkileri ve mamulleri ihracatı
  4. Süs bitkileri
  5. ihracat rakamları

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