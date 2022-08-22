Survivor yarışmacısından rezillik! Acun’un formatlarının sonu bu işte…

Acun Ilıcalı'nın yabancı ülkelerden formatlarını birebir kopyalayarak ülkemizde yayınladığı ve gençliği adım adım zehirleyen Survivor yarışmasından çıkan 22 yaşındaki genç bir kadının yatak odasındaki pozları mide bulandırdı. Böylesi bir yarışma ile ismini duyuranların geldiği nokta, "vah halimize" dedirtti.

İsmini Survivor yarışmasıyla duyuran Ayşe Yüksel'in yatakta geceliğiyle verdiği poz, takipçiler tarafından kınandı. Yüksel'in sosyal medyadaki takipçileri bu pozu beğenmediklerini dile getirdi.

Survivor'un bitmesinin ardından bu sefer de yarışmacıların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar gündem olmaya başardı. Yarışmacılar arasında yer alan Ayşe Yüksel'in yatak odası kıyafeti ile yaptığı paylaşım ise takipçilerini böldü.

YARIŞMADA 4'NCÜ OLMUŞTU

SMS oylamasıyla elenen yarışmacı Survivor All Star 2022'nin 4'üncüsü olmuştu. Yarışmanın bitmesiyle Survivor oyuncusu Ayşe Yüksel, daha çok gündeme gelmeye başlamıştı. Ayşe Yüksel ilk olarak Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışmış ve yarışmayı 3'üncü olarak tamamlamıştı.

TENİS ANTRENÖRLÜĞÜ YAPIYOR

22 yaşındaki yarışmacı, 4 yıldır tenis antrenörlüğü yapıyor. Survivor yarışmacısı Ayşe, hiçbir ahlaki kural tanımaksızın paylaştığı rezil pozları ile tepki çekerken, sosyal medyada 694 bin takipçisinin büyük kısmından da itiraz geldi.

AHLAKSIZ POZU TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Survivor Ayşe bikini giyerek, yatağa oturup çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşması, bu alanın yasa ile düzenlenmesi zorunluluğunu bir defa daha gündeme getirdi.

Bilindiği gibi milliyetçi söylemi ile tanınan İyi Parti, muhafazakar olma iddiasındaki DEVA ve Gelecek Partisi ile Erbakan Hoca'nın emaneti Saadet Partisi, sosyal medyayı düzenleme amaçlı kanun değişikliğine, CHP ile birlikte itiraz ediyorlar. Bu itirazlar, ahlaksız pozları ile gündeme gelmek isteyen isimlere fırsat veriyor..

İşte çok konuşulan o ahlaksız poz:



