  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avukatlar için kritik aşı kararı
İstanbul için kritik toplantı yapıldı
Sürüye yıldırım düştü: 55 hayvan telef oldu
İsrail ile İngiltere arasında rüşvet skandalı: Yahudi Lobisi’nden düzenli rüşvet...
Yaşam Sürüye yıldırım düştü: 55 hayvan telef oldu
Yaşam

Sürüye yıldırım düştü: 55 hayvan telef oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde sürünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:17:00 -
Sürüye yıldırım düştü: 55 hayvan telef oldu

İzmir’in Menderes ilçesinde küçükbaş sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 55 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sürünün üzerine yıldırım düştü

İzmir’de gün içerisinde kent genelinde sağanak yağış etkili olurken, Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi’nde küçükbaş hayvanlarını otlatan Bekir İnce’nin ağaç altında bekleyen sürüsünün üzerine yıldırım düştü.

55 hayvan telef oldu

İnce’nin kredi çekerek almış olduğu küçükbaş hayvanlarından 55 tanesi olay sonrası telef oldu. Yağmurun başlaması ile hayvanların korunmak amaçlı ağacın altına geldiğini belirten İnce, “Hayvanlar ağacın altında yağmurdan korunmak isterken, yıldırım düştü ve 50-60 adet hayvanım telef oldu. Bu işleri kredi çekerek yapıyordum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay