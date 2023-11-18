Sürülen Gazzeliler uydudan görüntülendi

İsrail 7 Ekim'den bu yana saldırılara devam ettiği Gazze'den sivil halkı tehcir etmeyi sürdürüyor.

Kara saldırılarının hedefindeki Gazze'nin kuzeyinde İsrail, halkın bölgenin güneyine gitmesini zorunlu kılmış, kuzeyde kalanların can güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirtmişti.

İsrail'in saldırdığı bölgelerdeki sivillerin önemli bir bölümü evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini terk eden sivil halk güneye gitmek için yollara döküldü. İsrail'in bölgeden tehcir ettiği Filistinlilerin durumu uydu görüntülerine de yansıdı.

Yayınlanan görüntülerde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler yer alıyor. Çok sayıda Filistinlinin İsrail tarafından kurulan kontrol noktalarından geçerek güneye gittiği görülebiliyor. İsrail'in güney Gazze'de de saldırılarına devam ettiği ve burada da sivil halkı tehcir edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan İsrail Gazze kuzeyinde yaşayan sivillerin evlerini terk etmeleri çağrılarını da sürdürüyor. İsrail uçaklarından Cebaliye kampı ve çevresine atılan bildirilerde, bölge halkından evlerini terk ederek güneye gitmeleri istendi. İsrail'in bu bölgede yeni katliamlar gerçekleştireceğinden endişe ediliyor.

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Kaynak: Mepa News