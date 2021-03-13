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Yerel Sürüklenen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik koştu
Yerel

Sürüklenen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik koştu

İzmir açıklarında hava koşulları nedeniyle sürüklenen bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 06:55:00 -
Sürüklenen göçmenlerin yardımına Sahil Güvenlik koştu

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine yardım talebinde bulunulduğunun bilgisi alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tespit edilen noktaya intikal etti.

Ekipler tarafından kurtarılan 34 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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