Sürüklenen araçta çift öldü, 8 aylık bebek ağır yaralandı

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'ta aile ziyaretinden dönen ve Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atıp yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Hasan Samur (27) ve eşi Zehra Samur'un (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, çiftin 8 aylık bebekleri A.K.S.'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olduğu, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu ve çiftin Uşak'ta aile ziyaretinden dönerek evlerine geldiği öğrenildi.

Otomobilin adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne sererken, jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı.

Kazada hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.