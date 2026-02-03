Sürücüyü üzen zam: Akaryakıt tablosu değişti

Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarındaki oynaklık, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV artışları, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarına göre akaryakıt fiyatlarındaki değişimde uluslararası petrol fiyatlarının yanı sıra kur hareketleri belirleyici olmaya devam ediyor. Uzmanlar, küresel piyasalardaki belirsizliklerin sürmesi halinde fiyat oynaklığının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğine dikkat çekiyor.

3 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 55,34 TL

Motorin: 57,46 TL

LPG: 30,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 55,16 TL

Motorin: 57,28 TL

LPG: 29,49 TL

Fiyatlar, şehirler ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerdeki güncel fiyatların da gün içinde netleşmesi bekleniyor.