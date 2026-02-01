Akaryakıtta anahtar bıraktıracak kara haber! Tarih verildi: Tamamına gelecek, bu defaki okkalı olacak

Orta Doğu’daki savaş tamtamları ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanma, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını vurmaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, Çarşamba ve Perşembe günleri motorin, benzin ve otogaza gelecek peş peşe zamlarla fiyatlar rekor seviyeye ulaşacak. Özellikle motorin litresinin birçok ilde 60 lira sınırını aşacak olması, ulaşım ve lojistik maliyetlerinde yeni bir dönemi işaret ediyor.