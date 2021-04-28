Sürücüsüz otonom drone taksi, yolcuyla birlikte ilk kez uçtu

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren Çin merkezli şirket EHang, geliştirdiği uçan taksi hizmetini Guangzhou şehrinde tanıttı.

Şirketin geliştirdiği eHang 216 isimli uçan taksi, 4G ve 5G bağlantılarının yanı sıra saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor.

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

İki yolcuyla uçtu

Dördüncü Dijital Çin Zirvesi’nde sahne alan eHang, sürücüsüz hava taksisinde iki yolcu taşıdı.

Elektrikli ve otonom

220 kilo taşıma kapasitesine sahip eHang 216, tamamen elektrikle çalışıyor ve otonom özellikli olduğu için herhangi bir pilota ihtiyaç duymuyor.

Şirket, Çin Sivil Havacılık Yönetimi tarafından onay alan uçan taksilerde herhangi bir kusur veya güvenlik zafiyetinin de olmadığını söylüyor.

EHang CEO'su Hu Huazhi, geliştirdikleri yeni uçan taksilerle ulaşımda çağ atlayacaklarını ve sivil hava taşımacılığına yeni bir soluk getireceklerini belirtmişti.