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Yerel Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı! Yaralılar var
Yerel

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı! Yaralılar var

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:52:00 -
Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı! Yaralılar var

Edilinen bilgiye göre, Pamukova'dan Osmaneli'ne eski yoldan seyir halinde olan Dursun B. yönetimindeki 34 UK 2476 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak, yol kenarındaki bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada sürücü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan D.B., G.B. ve U.B. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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