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Yerel Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet dehşet saçtı
Yerel

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet dehşet saçtı

Maltepe'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet araçlara çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 10:38:00 -
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre Maltepe'deki kaza, Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen sebze yüklü kamyonetin freni patladı. Sokaktan aşırı hızla aşağı inen kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara ve caddenin karşısındaki bir araca çarparak durabildi. Feci kazada 1'i kadın 2 kişi yaralanırken bir kişi ise kamyonetin arasında kalarak son anda ezilmekten kurtuldu. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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