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Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 150’de takılı kaldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Tanju Çilci (28), öldü. Yapılan incelemede, otomobilinin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

28 Ekim 2018 Pazar 16:11
Sürücünün öldüğü kazada, hız kadranı 150’de takılı kaldı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Samsun- Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi’nde meydana geldi. Çarşamba yönüne giden Tanju Çilci yönetimindeki 55 FF 106 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. Bir süre refüjde ilerleyen otomobil, çam ağacına çarpıp yola savruldu. Kazada, sürücü Tanju Çilci, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki Murat Ayhan Şahin (35) ise yaralandı. Şahin, çağırılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Otomobilde yapılan incelemede, otomobilin hız kadranının 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:11
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