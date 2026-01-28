Sürücülerin dikkat etmesi gereken yollar açıklandı! İşte yurt genelinde yol durumu

Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek ve hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak? 28 Ocak 2026 günü hangi yollar kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

İzmir- Aydın Otoyolunun O-31/01 0+000 Otoyol kavşağı ile İzmir çevre otoyolunun O-30/04 0+000 Gaziemir kavşağı arası Betonarme Otoyol Aydınlatma direklerinin değiştirilmesi ve aydınlatma sisteminin yapım işi nedeniyle 28.01.2026- 28.02.2026 tarihleri arasında (gece 22:00 ile sabah 05:00) saatleri arasında orta refüjde çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında yolun orta ve sol şeridi kontrollü olarak trafiğe kapatılacaktır. Trafik diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

TEM Otoyolu Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Sultanbeyli Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. Çalışmalar 25.01.2026 Pazar günü başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacaktır.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16.km.leri arasında 18.12.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir - Derebucak yolunun 16-18 km'leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Antalya-Alanya yolunun 0-2.km.leri arasında (Kocayatak Kavşağında) 05.01.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3.km.leri arasında 10.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Giresun-Gümüşhane İl Sınırı-Kürtün-Torul yolunun 26.km.sinde yapılmakta olan yol yapım ve genişletme çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, servis yolu şeklinde, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Silifke-Mersin yolunun 49-50.km.leri arasında Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.