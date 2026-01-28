  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev almayı kolaylaştıran Katılımevim’den flaş karar! Tüm Türkiye’ye duyurdular Yaşama oranı maalesef yüzde 15'lerde: İşte pankreas kanserinin belirtileri! Togg ve uygun modeller ivmeyi artırdı: Türkiye elektrikli otomobil satışında Avrupa 4’üncüsü! Devleri bir bir geride bıraktı Sütçülerden sosyal medya fenomenlerine sert tepki! 17,7 milyon emekliye 10 bin TL ek ödeme! Mart ayının ikinci haftasına hazır olun ABD sopa gösterip ' Yeni ücret 252 milyon dolar oldu' dedi! Kabul edildi, F-35'lerin geliş tarihi belli oldu Galatasaray, Manchester City deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Türkiye’nin yanı başında esrarengiz olay! İsrail’in burnumuzun dibine attığı gizemli maddede yeni gelişme Hesapta eksiye düşenlere kötü haber! Limitlere “3 kat” prangası geliyor
Türkiye
4
Yeniakit Publisher
Yürek burkan görüntü! Yiyecek arayan tilki ayakta dondu
IHA Giriş Tarihi:

Yürek burkan görüntü! Yiyecek arayan tilki ayakta dondu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek arayan bir tilki, kar üzerinde ayakta donmuş halde bulundu.

#1
Foto - Yürek burkan görüntü! Yiyecek arayan tilki ayakta dondu

Hakkari genelinde etkisini sürdüren şiddetli kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor. Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde çarpıcı bir manzara yaşandı.

#2
Foto - Yürek burkan görüntü! Yiyecek arayan tilki ayakta dondu

Yerleşim yerine yiyecek bulmak için indiği tahmin edilen tilkiyi kar üzerinde hareketsiz gören mahalle sakinleri, hayvana yaklaştıklarında acı gerçekle karşılaştı. Uzun süre kıpırdamadan duran tilkinin, dondurucu soğuk nedeniyle olduğu yerde donarak telef olduğu belirlendi.

#3
Foto - Yürek burkan görüntü! Yiyecek arayan tilki ayakta dondu

Bölgedeki zorlu kış mevsimine dikkat çeken mahalle muhtarı Arif Genç, "Kar kütlesinin üzerinde bir tilkinin hiç hareket etmeden durduğunu gördük. Önce kaçar diye bekledik ama tepki vermeyince şüphelendik. Yanına gittiğimizde hayvanın adeta bir heykel gibi ayakta donduğunu fark ettik. Çok üzücü bir durum. Burada gece sıcaklıklar eksi 28-30 dereceleri buluyor. Doğadaki hayvanlar yiyecek bulmakta çok zorlanıyor" dedi. Yetkililer, kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı ve soğukların etkisini artırdığı bölgede, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için uygun alanlara yem bırakılması konusunda duyarlı olmaları istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prens Selman'dan İran hamlesi
Dünya

Prens Selman'dan İran hamlesi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü. Muhammed bin Selman "İran İslam Cumhuriyeti'n..
Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'den şaşırtan AK Parti çıkışı! Merkez Bankası ve altın açıklaması olay oldu

Gazeteci Yılmaz Özdil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv yapısına ve vatandaşın altın birikimine dair çarpıcı bir analiz paylaştı..
Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!
Ekonomi

Ülke ayağa kalktı: O çölün altı altın ve zümrüt kaynıyor!

Mısır, nadir ve stratejik madenlere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji hazırlıyor. Jeolojik taramalarla rezervleri tespit etmeyi ve bu kay..
DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!
Gündem

DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı!

Suriye’de Şam güçleri karşısında 1 haftada dağılan terör örgütünün kadınları kullanarak uluslararası destek bulmak ve intikam duygularını p..
Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Gündem

Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Yaptığı yalan haberler ve FETÖ geçmişiyle tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci Sedef Kabaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Kabaş "Cumhurbaşk..
Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak
Gündem

Fidan, çöküş aşamasındaki AB’yi anlattı! Gün gelecek Avrupa yalvaracak

Onlarca senedir Türkiye’yi yöneten iktidarların girmek için kapısında beklediği AB, kendi bünyesindeki ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23