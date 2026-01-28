Hesapta eksiye düşenlere kötü haber! Limitlere “3 kat” prangası geliyor
Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarındaki kontrolsüz büyümeyi durdurmak için KMH limitlerini bireyin belgelenebilir gelirinin en fazla üç katı ile sınırlandırmaya hazırlanıyor. BDDK tarafından yürütülen çalışma, bankaların özellikle düşük gelirli vatandaşlara yüksek limit tanımlayarak borç sarmalına sokmasını engellemeyi hedefliyor. Düzenleme ilk kez hesap açacakları kapsarken, mevcut borçlular için yapılandırma seçenekleri de masada bulunuyor.