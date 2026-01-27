Beşiktaş’a veda etti! Tammy Abraham resmen Aston Villa’da

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Aston Villa, Beşiktaş'ta forma giyen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadesi kullanılırken, sözleşmenin süresine dair detay paylaşılmadı.

İngiliz futbolcunun 2018-19 sezonunda attığı 25 golle Aston Villa'nın Premier Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, Abraham'ın daha sonra Chelsea formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Roma ile de UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonlukları yaşadığı hatırlatıldı.

Birmingham temsilcisi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı basına yansıyan 28 yaşındaki futbolcu, 2021'de Roma'ya transfer olmasından 5 yıl sonra İngiltere'ye döndü.

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 11 kez giyen ve 3 gol atan Abraham, en son 2022'de milli takıma davet edilmişti.

Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olan Tammy Abraham, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Her şey için teşekkürler Tammy Abraham. Yolun açık olsun." başlığıyla yapılan paylaşımda, İngiliz futbolcu duygularını dile getirdi.

Beşiktaş macerasının kısa sürdüğünü anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Ne diyebilirim ki? Kısa sürdü, sadece 6 aydı ama benim için unutulmaz bir tecrübeydi. İlk geldiğim gün buraya aşık oldum. Sizler bana aile gibi hissettirdiniz. Taraftar, takım, çalışanlar, herkes bu şekilde hissettirdi. İstanbul, beni ve ailemi çok iyi ağırladı. Duygularım yoğun..." açıklamasını yaptı.

Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan övgüyle söz eden Abraham, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız ve başkanımız ilk günden beri beni desteklediler. Başkanımız ilk geldiğim gün beni evine davet etmişti. Kendisini bizzat tanıdım. Harika bir insan, çok iyi kalpli, her zaman en iyisini isteyen birisi. Tabii ki çok da baskı altında. Beşiktaş gibi büyük bir kulübün başkanı olmak zordur ama kendisi harika bir insan. Her zaman tesiste, takımı destekliyor, hocamızla görüşüyor. Hocamız da aynı şekilde harika bir insan. Harika bir teknik direktör, her zaman oyuncularla konuşur. Benimle de ofisinde çok defa konuştu. Kendisini zaman içinde daha iyi tanıdım. Hocamıza, başkanımıza burada olduğum süre içinde bana yardım ettikleri için teşekkür ediyorum."

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Kesinlikle bu beni son görüşünüz değil. Buraya gelip maçları izleyeceğim, sizleri destekleyeceğim. Çok teşekkür etmek istiyorum. Buradaki zamanımı sizler özel kıldınız. Türkiye'de Beşiktaş'tan başka bir takıma bakamam. Teşekkür ederim, sizleri seviyorum."