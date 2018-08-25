THY - Konya
0553 313 94 23

Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı

Bayram tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüler, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyarıldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:27
Sürücülere "son 30-40 kilometre" uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda evlerine dönecek sürücüleri, yolculuğun son 30-40 kilometresinde sık görülen dikkat dağınıklığı konusunda uyardı.

Memiş, bayram tatillerinde sevdiklerine kavuşmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğunu belirterek bu durumun kaza riskini artırdığını söyledi.

Memiş, her yıl bayram tatillerinde en az 100 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğine, 600-800 kişinin de yaralandığına dikkati çekerek "Yaralananların ortalama yüzde 2'si kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybederken, yüzde 10'u engelli kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Bayram tatili sonrasında evlerine dönecek sürücülerin çok dikkatli olması gerektiğine işaret eden Memiş, "Yola çıkan sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Bu bakımdan son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın"

İhsan Memiş, bayram tatilinin başında meydana gelen trafik kazalarının dönüş yolunda yaşanmamasını temenni ederek sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Zorunlu olmadıkça gece yolculuğuna çıkmayın. Mutlaka uykunuzu almış, kahvaltınızı yapmış olarak yola çıkın. Taşıma kapasitesinin üzerinde araca yolcu almayın. Ön ve arkada oturan herkesin emniyet kemerlerini takmasını sağlayın. Sürüş esnasında cep telefonu kullanmayın. Kapalı tutulması en güvenli yoldur. 200-300 kilometrede bir mola verin, temiz hava alın, yürüyün. Mola yerlerinde yoğurt ve ayran gibi gıdaları almayın. Rahat giysi ve ayakkabı giyin. Kesinlikle hız yapmayın, takip mesafesine uyun, güvenlik şeridini ihlal etmeyin."

İnsanların sevdiklerine, ailesine, çocuklarına kavuşmak için sabırlı olmayı öğrenmesi gerektiğini kaydeden Memiş, "Azrail'e değil kendimize dost olalım. Ailemizi bayramda acı ve üzüntüye sevk etmeyelim. Sabırlı olmak gerçekten pek çok kötü olayın, acının, üzüntünün önüne geçiyor. Başka insanlara da zarar vermememiz lazım. Başka araçtaki insanların can güvenliğini kendimizinki gibi korumamız gerekiyor." diye konuştu. 

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:27
  1. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    1. Kerkük'te TV kanalına bombalı saldırı
    2. Mevlüt Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşıyla..
    3. Hem Erdoğan’a “demokratik değil” dedi,..
    4. ABD'li eski diplomattan küstah..
    5. MİT ve polisten terör operasyonu!
    6. Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
    7. Gaziantep'te trafik kazası: 18 kişi..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Zafer..
    9. Kırmızı listedeki teröristin nasıl..
    10. Trump’a “mütevazı” dedi, cevabı aldı
    11. Almanya’da cami karşısına açılan..
    12. PKK'nın çağrı yaptığı eyleme izin yok!
    13. Papa 40 yıl sonra oraya gitti!
    14. AK Parti binasına saldıran zanlı..
    15. Trump etkisi: Meksikalı olduğun için..
    16. Irak'ta kritik görüşme!
    17. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    18. Uyuşturucu tacirlerinden akılalmaz..
    19. Belediye Başkanı açıkladı! O stat..
    20. Suudiler diken üstünde... Kılıf çoktan..
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz