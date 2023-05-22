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Ekonomi Sürücülere kötü haber! Depoları hemen doldurun! Büyük zam var
Ekonomi

Sürücülere kötü haber! Depoları hemen doldurun! Büyük zam var

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:13:00 -
Sürücülere kötü haber! Depoları hemen doldurun! Büyük zam var

Benzine 23 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

23 Mayıs 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.

 
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