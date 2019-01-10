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Sürücülere kötü haber! Bir zam daha geliyor

Benzin ve motorine en son salı günü gelen zammın ardından bir zam daha gelmesi bekleniyor. Gelecek zammın motorin fiyatında 20 kuruş, benzin fiyatında da 14-15 kuruş olacağı hesaplanıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 13:39
Sürücülere kötü haber! Bir zam daha geliyor

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç bekleyen yatırımcılar etkisiyle yükseliyor.

Salı günü zamlanmıştı

Yaşanan tüm bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zam beklentisini gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:39
  1. benzine zam
  2. benzine zam gelecek mi
  3. motorine zam

YORUM YAZ

  • zeki aksuogluzeki aksuoglu2 dk önce
    ne işe yarar bu hükümet bir verir yüz alır geiye vatandaş olarak bir şey görmüyoruz zaten zamdan başka bunlar bize hak TOPLUMLAR LAYIK OLDUĞU ŞEKİLDE YÖNETİLİR

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