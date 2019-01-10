Sürücülere kötü haber! Bir zam daha geliyor

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç bekleyen yatırımcılar etkisiyle yükseliyor.

Salı günü zamlanmıştı

Yaşanan tüm bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zam beklentisini gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.