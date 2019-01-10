Sürücülere kötü haber! Bir zam daha geliyor
Benzin ve motorine en son salı günü gelen zammın ardından bir zam daha gelmesi bekleniyor. Gelecek zammın motorin fiyatında 20 kuruş, benzin fiyatında da 14-15 kuruş olacağı hesaplanıyor.10 Ocak 2019 Perşembe 13:39
Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden olumlu sonuç bekleyen yatırımcılar etkisiyle yükseliyor.
Salı günü zamlanmıştı
Yaşanan tüm bu gelişmeler pompa fiyatlarında bir kez daha zam beklentisini gündeme getirdi. Motorinde 20 kuruş, benzinde 14-15 kuruş zam hesaplanıyor. En son geçen salı günü benzinin litre fiyatı 17, motorinin 18 kuruş artmıştı.
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