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Ekonomi Sürücülere güzel haber! Büyük indirim geldi
Ekonomi

Sürücülere güzel haber! Büyük indirim geldi

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2,50 TL indirim yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 09:40:00 -
Sürücülere güzel haber! Büyük indirim geldi

Savaş ve pandemi etkisiyle değişen brent petrol fiyatının yansıması ile akaryakıttaki dalgalanma sürüyor.

Bu gece motorin fiyatı yine değişecek. Bu kez indirim geliyor.

2,50 TL indirim

Motorin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 2,50 TL indirimle satılacak.

Benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin 27,44'e düştü

Gelen indirimle birlikte İstanbul'da 29,94'den satılan motorinin litresi 27,44'e düşecek.

Fiyat Ankara'da ortalama 30,04'ten 27,54'e, İzmir'de 30,05'ten 27,55'e çıkmış olacak.

Depo 150 lira ucuza dolacak

Bu indirimle birlikte İstanbul'da 60 litrelik deposu olan bir aracın deposu bin 800 liraya dolarken bu fiyat indirimle bin 650 liraya düşecek. Böylelikle depoda 150 lira fark olacak.

Benzin ve LPG

3 büyükşehirde benzinin litresi İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye satılıyor.

3 büyükşehirde LPG fiyatları ise şöyle: İstanbul 12,40, İzmir 12,27, Ankara 12,37.

5
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Yorumlar

ahmet

benzin petrolden üretilmiyor mu ?benzinede indirim yapmalılar,buda yeni moda oldu eskiden zam gelince beraber gelir,indirim olunca berabr olurdu,ikiside yüksek şu an brentte ,dolarda düşmüşken 5 lira indirmeleri gerekiyor,lakin zammı yaptıkları gibi indirimi yapmıyorlar...

İsa Memiç

Bu oldukça az bir indirim. 1-2 dolar yükselince 1,5 -2 tl zam olurken 127 dolardan 110 dolar civarına inince 2,5 tl indirim, benzin ve lpgye indirim olmaması düşündürücü...Ne ala fırsatçılık; millet sahipsiz olmamalı,birileri bu haksızlığa ei atmalı...
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