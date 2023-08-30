Sürücüler havalara uçacak! Benzine büyük indirim geliyor! Oran ve tarih belli oldu
31 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere benzine 97 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolardaki kısıtlı gerilemenin ardından benzin fiyatlarında da değişim bekleniyor.
NTV'nin aktardığına göre, 31 Ağustos'tan itibaren benzinin litre fiyatında 97 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,89 liradan, benzinin litresi ise ortalama 37,78 liradan satılıyor.
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