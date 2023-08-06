Sürücüler gümrükte dikkat: Binlerce Euro'yu aşan mücevher, altını, doları ne var ne yok hemen kaptırıyorlar!

Gümrük görevlileri, polisle işbirliği içinde 29 Temmuz 2023'te Nikola Tesla Havalimanı ve Merdare kontrol noktasında olmak üzere iki ayrı olayda dünyaca ünlü bir markanın altın takı seti ile toplam değeri 11 altına el koydu. bunun yaklaşık 42.000 Euro olduğu tahmin ediliyor.

Belgrad havaalanındaki vaka, Viyana'dan uçakla gelen 32 yaşındaki bir yolcunun, ihbar edecek bir şeyi olmayanlar için düzenlenen kontrol geçidinde durdurulmasıyla ortaya çıktı.

Yolcunun bildirecek bir şeyi olmadığını belirtmesine rağmen tarayıcıda yapılan kontrolde bu iddialar reddedildi ve valizinde "Cartier" marka bir takım pahalı altın takılar bulundu.

31 bin 100 euro ödenen altın kolye ve iki bileklik için yolcu Viyana havalimanında KDV iadesi yaptı.

Aynı gün Merdara kontrol noktasında, 49 yaşındaki bir adamın İsviçre'den APKiM'e tek başına seyahat ettiği yabancı plakalı bir araba detaylı inceleme için seçildi.

Ayrıca, gümrük memurlarının arabasının arka koltuğundaki çantalardan birinde beyan edilmemiş 11 altın dük bulması için kişisel bagajından başka bir şeyi olmadığını iddia etti.

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Yolculara yapılacak en güvenli şeyin yanlarında taşıdıkları tüm değerli eşyaları beyan etmek ve böylece geçici veya kalıcı olarak ellerinden alınmasını önlemek olduğunu hatırlatırız.

olduğu tahmin ediliyor.

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