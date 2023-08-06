Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?
Benzine, akaryakıta zam var mı? En son 4 Agustos (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Akaryakıt fiyatlarına: Motorine zam var mı? Araç sahipleri 6 Agustos benzin, LPG motorin, mazot fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken 4 Agustos günü benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi.
İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 6 Ağustos Pazar günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?
Benzin Fiyatları, LPG, Motorin Fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.08 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.49 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.90TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.13 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.55 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 15.98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
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Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.63 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.03 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.20 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL
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