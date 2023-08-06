  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2023-08-06 12:40:00 - 2023-08-06 12:44:28
Akaryakıt fiyatları güncellendi! Akaryakıtta zam sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar?

Benzine, akaryakıta zam var mı? En son 4 Agustos (bugün, bu gece) benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi: Akaryakıt fiyatlarına: Motorine zam var mı? Araç sahipleri 6 Agustos benzin, LPG motorin, mazot fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşanırken 4 Agustos günü benzin, motorin, mazot fiyatları benzine zam geldi.

 İzmir İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları güncellendi. 6 Ağustos Pazar günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne oldu?

Benzin Fiyatları, LPG, Motorin Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.08 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.49 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.90TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.13 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 36.55 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 15.98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.63 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.03 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.20 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL

İlginizi çekebilir→ Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak'tan şaşırtan tahmin: O tarihte uçacak, patlayacak dediği açıklaması→ TIKLAYINIZ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mustafa özhan

sahipsiz bir ülke gibi herşey aldı başını gidiyor made reis bu işi bilmiyor, hiç olmassa inat etmesede belki babacan bu işi halleder,mazotu 20 TL tutardı. Reis milleti mahfetti...

Osmanlı

Ne kadar neye zam geldi ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23