Sürücüler Dikkat: Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da başlıyor!

Kış mevsimine hazırlıklar kapsamında, trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen zorunlu kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Yeni düzenlemeyle uygulama süresi uzatıldı.

TİCARİ ARAÇLARA 5 AYLIK ZORUNLULUK

Daha önce 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl itibarıyla 15 Kasım'da başlayacak ve takip eden yılın 15 Nisan'ına kadar geçerli olacak. Bu zorunluluk, ticari araçlar için 5 aylık dönemi kapsayacak.

Uygulamanın temel amacı, kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve vatandaşların mağdur olmasını önlemek. Ekipler, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıkılaştıracak. Kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan ticari araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

KIŞ LASTİKLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yüksek güvenlik ve yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Sürücülerin, lastik alırken üretim tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybederek balans tutma yeteneğini yitirebiliyor.