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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırdı. Ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:11
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini öğleden sonra D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak ile Anadolu Otoylunu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde etkili oluyor.

Kara yolları ekipleri, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını konusunda uyarıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:11
  1. Bolu
  2. bolu dağı
  3. kar yağışı

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