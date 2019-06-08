Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı! Direksiyonda 100 km hızla giderken 3 saniye telefona bakarsanız ne olur?

İsmail Uğur yeniakit.com.tr



Mübarek bayram günlerini yas gününe çeviren trafik kazalarında ortaya çıkan veriler, ilginç gerçeklere işaret ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelerle araçlardan kaynaklı kaza oranları minimum seviyelere düşerken, ölümlü kazalarda sürücüden kaynaklı kazaların oranı yüzde 95’i aştı. Teknik araştırma verileri 100 kilometre hızla giden bir araçta sürücünün 3 saniye cep telefonuna bakmasının nelere yol açabileceğini net şekilde ortaya koyuyor.

100 km. hızla giden bir araç 3 saniyede kaç metre yol alır?

Basit matematik kurallarıyla işlem yapıldığında saatte 100 kilometre hızla seyreden bir araç 3 saniyede;



100 km = 100.000 metre

60 dakika = 60x60 = 3600 saniye

100.000 metre / 3600 saniye = 28 metre (yaklaşık)

3 saniyede kat edilen mesafe = 28x3 = 84 metre yol katetmektedir.



Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) teknik verilerine göre 100 km hızla giden bir aracın reaksiyon mesafesi (sürücünün ayağını fren pedalına koyuncaya kadar alınan yol) 20.8 metredir. Yine aynı hızda aracın fren mesafesi 65.5 metredir. Aynı hızda aracın durma mesafesi ise 86.3 metredir.

100 km. hızla 3 saniye telefona baktığınızda neler olur?

KGM’nin verdiği teknik verilere göre; 100 kilometre hızla seyrederken direksiyon başında 3 saniye telefona bakarsanız;



- 84 metre ileride yola fırlayan bir hedefe ayağınızı frene dahi götüremeden çarparsınız.

- 104 metre ileride yoldaki bir hedefi farkeder ama frene henüz basamadan çarparsınız.

- 149 metre ilerideki bir hedefi farkeder, frene basarsınız ama aracı durdurmak için yeterli mesafe olmadığından daha düşük bir hızda hedefe çarparsınız. Kaza yine de ölümcül olabilir.

- 150 metre ilerideki bir hedefe 10 santimetre kala durabilirsiniz ama durduktan sonra dizlerinizin bağı çözülmüş halde soğuk terler döker, kalp sorunu olan biriyseniz heyecandan ve korkudan kalp krizi geçirebilirsiniz.

Onca uyarıya rağmen ders alınmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve diğer birçok kurumun her yıl televizyon, radyo, gazete ve bilumum mecralarda yaptıkları uyarıcı yayınlara rağmen, kurallara uymama ve dikkatsizlik nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, ölenlerin yakınları büyük acılar yaşamak zorunda kalıyor. Dikkatsiz ve vurdumduymaz sürücüler, kendi hatalarının bedelini canıyla öderken, geriye öksüz ve yetim çocuklar kalıyor. Yeniakit.com.tr olarak bayram seyahatinden dönen bütün sürücüleri uyarıyoruz; gideceğiniz yere uçarak gitseniz bile kazanacağınız en fazla birkaç saat olacak. Kaza yapar ve ölürseniz, yakınlarınızı bir daha dünya gözüyle göremeyecek ve asla ziyaret edemeyeceksiniz. Ne olur kurallara uyarak seyahat edin, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.