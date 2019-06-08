0553 313 94 23

Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı! Direksiyonda 100 km hızla giderken 3 saniye telefona bakarsanız ne olur?

Bayram seyahatleri nedeniyle her gün onlarca kazada yüzlerce insan hayatını kaybederken, istatistikler kazaların yüzde 95'den fazlasının ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını ortaya koyuyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma, trafik kazalarının yüzde 60’ının direksiyon başında cep telefonu kullanımından kaynaklandığını ortaya koydu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı! Direksiyonda 100 km hızla giderken 3 saniye telefona bakarsanız ne olur?

 İsmail Uğur   yeniakit.com.tr 

Mübarek bayram günlerini yas gününe çeviren trafik kazalarında ortaya çıkan veriler, ilginç gerçeklere işaret ediyor. Otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelerle araçlardan kaynaklı kaza oranları minimum seviyelere düşerken, ölümlü kazalarda sürücüden kaynaklı kazaların oranı yüzde 95’i aştı. Teknik araştırma verileri 100 kilometre hızla giden bir araçta sürücünün 3 saniye cep telefonuna bakmasının nelere yol açabileceğini net şekilde ortaya koyuyor.

100 km. hızla giden bir araç 3 saniyede kaç metre yol alır?

Basit matematik kurallarıyla işlem yapıldığında saatte 100 kilometre hızla seyreden bir araç 3 saniyede;

100 km = 100.000 metre
60 dakika = 60x60 = 3600 saniye
100.000 metre / 3600 saniye = 28 metre (yaklaşık)
3 saniyede kat edilen mesafe = 28x3 = 84 metre  yol katetmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) teknik verilerine göre 100 km hızla giden bir aracın reaksiyon mesafesi (sürücünün ayağını fren pedalına koyuncaya kadar alınan yol) 20.8 metredir. Yine aynı hızda aracın fren mesafesi 65.5 metredir. Aynı hızda aracın durma mesafesi ise 86.3 metredir.

100 km. hızla 3 saniye telefona baktığınızda neler olur?

KGM’nin verdiği teknik verilere göre; 100 kilometre hızla seyrederken direksiyon başında 3 saniye telefona bakarsanız;

- 84 metre ileride yola fırlayan bir hedefe ayağınızı frene dahi götüremeden çarparsınız.

- 104 metre ileride yoldaki bir hedefi farkeder ama frene henüz basamadan çarparsınız.

- 149 metre ilerideki bir hedefi farkeder, frene basarsınız ama aracı durdurmak için yeterli mesafe olmadığından daha düşük bir hızda hedefe çarparsınız. Kaza yine de ölümcül olabilir.

- 150 metre ilerideki bir hedefe 10 santimetre kala durabilirsiniz ama durduktan sonra dizlerinizin bağı çözülmüş halde soğuk terler döker, kalp sorunu olan biriyseniz heyecandan ve korkudan kalp krizi geçirebilirsiniz.

Onca uyarıya rağmen ders alınmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün ve diğer birçok kurumun her yıl televizyon, radyo, gazete ve bilumum mecralarda yaptıkları uyarıcı yayınlara rağmen, kurallara uymama ve dikkatsizlik nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken, ölenlerin yakınları büyük acılar yaşamak zorunda kalıyor. Dikkatsiz ve vurdumduymaz sürücüler, kendi hatalarının bedelini canıyla öderken, geriye öksüz ve yetim çocuklar kalıyor. Yeniakit.com.tr olarak bayram seyahatinden dönen bütün sürücüleri uyarıyoruz; gideceğiniz yere uçarak gitseniz bile kazanacağınız en fazla birkaç saat olacak. Kaza yapar ve ölürseniz, yakınlarınızı bir daha dünya gözüyle göremeyecek ve asla ziyaret edemeyeceksiniz. Ne olur kurallara uyarak seyahat edin, sevdiklerinize sağ salim kavuşun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:52
  1. araç
  2. hız
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci, uyuşturucu üretme iddiasıyla tutuklandı
    1. Yolsuzluk haberi yapan Rus gazeteci,..
    2. Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
    3. Otomobilin çarptığı yaşlı adam..
    4. Yangına müdahaleye giden itfaiye ile..
    5. Şehirde büyük panik! “Geceleri ortaya..
    6. Şehit mezarına bırakılan not..
    7. Didem Arslan Yılmaz'dan flaş sözler!..
    8. Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
    9. Spot piyasada elektrik fiyatları
    10. Malezya'daki kabine görüşmelerinde..
    11. Yıldız Kızlar Türkiye Voleybol..
    12. CHP Milletvekili Kazım Arslan son..
    13. Arpa ve buğdayda yüksek rekolte..
    14. İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil,..
    15. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Futbol..
    16. Horlama erkeklerde daha sık görülüyor
    17. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    18. Tatilciler dönüş yolunda
    19. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    20. Direksiyon başında kalp krizi geçiren..
    21. Gülüş estetiğinde sadece dişler önemli..
    22. Yaz sıcaklarıyla mücadele etmenize..
    23. (Özel Haber) Bisikletli seyyah 8 günde..
    24. NATO ülkelerinden dev tatbikat
    25. Bu 3 işaret sizde varsa oyun..
    26. Üzerine kızgın yağ dökülen çocuk..
    27. Beyşehir’de kent konseyi kuruluyor
    28. Sürücüler bu haberi mutlaka okumalı!..
    29. Komşularının kavgasını ayırmaya..
    30. Polise söven Altaylı’dan Valiye söven..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi