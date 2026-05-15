Sürücü rahatsızlandı! Park halindeki 3 araca çarptı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca ve doğalgaz panosuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası mahallede korku dolu anlara neden oldu. Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak’ta seyir halindeki otomobil, sürücüsünün aniden fenalaşması sonucu kontrolden çıktı.
Kaza, gece yarısı Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak’ta meydana geldi. Ferhat İ. (29) yönetimindeki 16 FR 444 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 16 BNM 217, 16 BDN 038 ve 16 APR 626 plakalı otomobillere çarptı. Savrulan otomobil, apartman girişindeki doğalgaz panosuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.