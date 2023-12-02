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Yaşam Sürücü pes dedirtti! Bir kamyonet sizce patlak lastikle kaç km yol gider? Aldırış etmeden yoluna devam etti!
Yaşam

Sürücü pes dedirtti! Bir kamyonet sizce patlak lastikle kaç km yol gider? Aldırış etmeden yoluna devam etti!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 15:57:00 -

Kilis-Gaziantep karayolunda bir kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Bu kadarına da pes dedirten anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İddiaya göre, Kilis'ten Gaziantep'e hareket halinde olan 52 EH 350 plakalı karton yüklü kamyonet, patlak olan sağ arka lastiğine aldırış etmeden kilometrelerce yol kat etti. Patlak lastikle seyreden kamyonetin o anları ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Patlak lastikle yaklaşık 30 kilometre yol kat eden kamyonet, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

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