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Yerel Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler korkutuyor
Yerel

Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler korkutuyor

Yeniakit Publisher
2024-08-22 11:43:00 -

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde farklı şehirlerden getirildiği öne sürülen sokak köpekleri, sürü halinde dolaşarak vatandaşları tedirgin ediyor. Belediye Başkanı Hilmi Şen, ilçe dışından bırakılan sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirtti.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, sahipsiz köpeklerin ilçeye bırakılmasının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için önlem aldıklarını söyledi. Başkan Şen, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sahipsiz köpekler konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Başkan Şen, vatandaşların mağdur olmaması için sürü halde gezen sokak köpekleri için önlem aldıklarını belirtti.

Belediyenin mevcut imkanlarla sokak köpeklerine bakmaya çalıştığını, ancak bu konuda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Başkan Şen, "Belediyemiz sınırlı imkanlara sahip. Fırınlardan temin ettiğimiz ekmek ve mamalarla hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Fakat bu durum, kalıcı bir çözüm değil. Hükümetimizden özellikle küçük belediyeler için bu konuda özel bütçeler ayrılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hem hayvanların hem de vatandaşların mağduriyeti önlenebilir" dedi.

Şen, ilçede başıboş bırakılan köpeklerin özellikle çocuklara ve diğer vatandaşlara zarar verebileceği endişesiyle bu konuda tedbirler aldıklarını kaydetti. Şen, "Biz hayvan severiz, elimizden geleni yapıyoruz. Ancak buradan geçen Samsun yoluna yakın bölgelerden toplu halde köpekler bırakılıyor. Bu da bize mağduriyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.


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Başkan Şen, küçük ilçelerdeki belediyeler için oluşturulacak fonların hem sokak hayvanlarının korunmasına hem de ilçe halkının güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, yetkililere bu konuda çağrıda bulundu.

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