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Ekonomi Sürü büyütme desteği ne kadar? Çoban istihdamı ne kadar?
Ekonomi

Sürü büyütme desteği ne kadar? Çoban istihdamı ne kadar?

Sürü büyütme desteği 2021 | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürü büyütme ve yenileme desteğinde artışa gittiklerini açıkladı. Peki, sürü büyütme desteği ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 16:08:00 -
Sürü büyütme desteği ne kadar? Çoban istihdamı ne kadar?

Hayvancılık ve tarımı yaygınlaştırmak için devlet birbirinden önemli destekler sağlıyor. Söz konusu desteklerden biri de sürü büyütme desteği. Peki, sürü büyütme desteği ne kadar?

Sürü büyütme desteği ne kadar? Çoban istihdamı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, Silifke ilçesi Atayurt Hal Kompleksi'nde düzenlenen "Makine Ekipman Parkı Projesi" programına katıldı.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine müjde vermek istediğini aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere geçen yıl anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 liraya yükselttiğimizin müjdesini küçükbaş hayvancılığın merkezi konumu olan Mersin'den vermiştik. Bugün yine Mersin'den sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, çoban istihdamı desteğini de yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu müjdelerimiz başta siz Mersinli yetiştiricilerimiz olmak üzere tüm yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin, tarım ve orman sektöründe dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, "İnanıyorum ki 2021 de küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak. Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda ve arkanızdayız. İnşallah bu sene de destek bizden, yetiştirmek sizden." diye konuştu.

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