Sürpriz Vedat Muriqi iddiası

Fenerbahçe'den gittiği Lazio'da istediği performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, devre arasında İspanyol ekibi Real Mallorca'ya kiralanmıştı. Kümede kalma mücadelesi veren Mallorca'nın büyük umut bağladığı Kosovalı golcü, burada da beklenen performansı gösteremedi.

Fenerbahçe'den sonra kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamayan tecrübeli futbolcu için Kosova basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Yuvaya dönüyor

Akşam'ın Kosova medyasına dayandırdığı habere göre; İspanyol ekibinde 11 maçta forma giyen ve 3 gol 1 asistle oynayan Vedat Muriqi için 12 milyon Euro'uk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Mallorca, golcü futbolcuyu Lazio'ya geri gönderecek.

Lazio tarafından da kadroda düşünülmeyen ve uygun şartlarda gönderilmek istenen 27 yaşındaki Kosovalı futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu ve kiralık olarak transfer edilmek istendiği öğrenildi.