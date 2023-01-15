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Kadın - Aile Sürpriz liste: Sağlıklı besinler tablosu! Bilimsel araştırmalara göre dünyanın en faydalı besinleri
Kadın - Aile

Sürpriz liste: Sağlıklı besinler tablosu! Bilimsel araştırmalara göre dünyanın en faydalı besinleri

Kimi gıdalar lezzetleri kadar hastalıklarla savaştaki etkileriyle de sağlığımızı koruyor. En sağlıklı besinler nelerdir? En değerli besinler, en faydalı yiyecekler neler? İşte vereceğimiz bu listede bir de sürpriz var: Bilimsel araştırmalara göre mutlu olmanızı sağlayacak işte o besinler... Dünya bu ürünlerin peşinde...

Yeniakit Publisher
2023-01-15 00:48:00 - 2023-01-15 01:57:29
Sürpriz liste: Sağlıklı besinler tablosu! Bilimsel araştırmalara göre dünyanın en faydalı besinleri

Yapılan bilimsel araştırmalara göre 7 besin özellikle mutluluk sağlıyor. Listenin tepesinde bitter çikolata yer alıyor.
Son yıllarda yapılan birçok araştırma, beslenme düzeni ve ruh sağlığı arasında ilişki kuruyor. Buna göre bazı gıdalar beyinde serotonin üretimini artırıyor.

Independent Türkçe'de yer alan haberde, "Mutluluk hormonu" diye de bilinen serotonin, kişilerin ruh halini düzenlemede önemli rol oynuyor. Zira bu kimyasalın düşük seviyede olması, ruh halinde dengesizliklere yol açabiliyor.

Bilimsel araştırmalara göre ruh halini iyileştirebilecek ve bireyleri mutlu edecek yiyecekler var:

1. Bitter çikolata

2013'te yapılan bir analiz, bitter çikolatanın ruh halini olumlu yönde etkileyebileceğini ortaya koymuştu.

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Çikolatada mutluluk hissiyle ilişkili üç ana bileşen mevcut: Triptofan, teobromin ve feniletilalanin.

Triptofan, beynin serotonin üretmek için kullandığı bir amino asit. Teobromin ise ruh halini iyileştirebilecek bir uyarıcı görevi görüyor.

Bu arada, feniletilalanin de zevk ve motivasyondan sorumlu dopamin kimyasalını üretmek için kullanılan başka bir amino asit.

2. Muz

Vücudun serotonin üretimi için B6 vitaminine ihtiyacı var ve muz bu açıdan özellikle zengin. Tek bir orta boy muz, günlük önerilen B6 alımının yaklaşık 25'ini karşılıyor.

3. Hindistan cevizi

Hindistan cevizi, enerjiyi artırmaya yardımcı olabilecek orta zincirli trigliserit adı verilen yağ asitleriyle yüklü.

2017'de hayvanlar üzerinde yapılan bir araştırma hindistan cevizi sütünden elde edilen bu yağ asitlerinin kaygıyı azaltabileceğini göstermişti.

4. Kahve

2016'da yapılan bir meta-analiz, kahve tüketiminin depresyon riskinin azalmasıyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştı.

2018'de yürütülen küçük çaplı bir deneyde de kafeinli veya kafeinsiz kahve içen katılımcıların ruh halinin içmeyenlere göre büyük ölçüde iyileştiğini göstermişti.

Ancak uzmanlar çok fazla kahve tüketmenin sağlığa zararlı olabileceğini, bu yüzden ölçülü içilmesi gerektiğini belirtiyor.

5. Avokado

Bu meyve, vücudun sinir sistemini ve ruh halini düzenlemek için kullandığı kolin gibi besin maddeleriyle dolu.

2020'de yapılan bir araştırma, avokadodaki sağlıklı yağların kadınlarda kaygıyı azaltabileceğine işaret etmişti.

Avokado aynı zamanda B vitamini açısından zengin. Bu vitamin de stresin azalmasını sağlıyor.

6. Meyve ve sebzeler

2016'da yapılan bir meta-analizde, genel olarak meyve ve sebze tüketiminin akıl sağlığını iyileştirdiği tespit edilmişti.

Özellikle meyveler, depresyon semptomlarını azaltabilen ve flavonoidler diye bilinen antioksidanlar açısından zengin.

7. Fermente gıdalar

Lahana turşusu, kefir ve yoğurt gibi gıdalar, sağlıklı bir bağırsak için önemli. Aynı zamanda bireylerin ruh halini iyileştirmesini de sağlayabilir.

Fermantasyon süreci, bağırsaklardaki sağlıklı bakterileri destekleyen probiyotikleri ortaya çıkarıyor. Bağırsakların da ruh haliyle yakından ilişkili olduğu biliniyor.

İkinci beyin diye anılan bağırsaklardaki hücreler, vücudun serotonin üretiminin neredeyse yüzde 90'ından sorumlu.

Dünyanın en sağlıklı 11 yiyeceği

Fasulye: Kiloyu dengeler, kan şekerini düzenler. 
Yaban mersini: Kanserden koruyan antioksidanlar içerir ve hafızayı güçlü kılar. 
Brokoli: Tüm kanser risklerini azaltır.
Yumurta: Doğanın en kusursuz yiyeceği olarak tanımlanıyor. 
Elma: Akciğer kanseri, astım ve diyabete karşı korur.

En faydalı besinler sıralaması

A'dan Z'ye dünyadaki en sağlıklı ve faydaları kanıtlanmış süper yiyecek
Elma. Elma lif, C vitamini ve çok sayıda antioksidan bakımından zengindir. 
Avokado. Avokado çoğu meyveden farklıdır çünkü karbonhidrat yerine sağlıklı yağlar içerir. 
Muz. 
Yaban mersini. 
Portakal.
Çilek. 
Yumurta.
Yağsız sığır eti.

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