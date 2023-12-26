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Spor Sürpriz imza! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu
Spor

Sürpriz imza! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-26 15:34:00 -
Sürpriz imza! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Teknik Direktör Fatih Terim, Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adam, resmi imzayı atmak için yarın sabah Yunanistan'a gidecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran 70 yaşındaki teknik adam, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardı. Terim, yarın sabah resmi imzaları atmak için Yunanistan'a gidecek.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Fatih Terim, daha önce yurt dışında İtalya Serie A'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştırmıştı.

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