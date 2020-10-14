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Dünya Sürpriz gelişme! Ukrayna imza için Türkiye'ye geliyor
Dünya

Sürpriz gelişme! Ukrayna imza için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Askeri İşbirliği Anlaşması için Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:44:00 -
Sürpriz gelişme! Ukrayna imza için Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyaret esnasında, Ukrayna ile Türkiye arasında Askeri İş Birliği Anlaşması imzalanacak.

Edinilen bilgiye göre; Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki bir heyet, 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Üst düzey temaslarda bulunacak heyetin ziyareti kapsamında; Ukrayna ile Türkiye arasında 21 alanda iş birliğinin geliştirilmesini sağlayacak bir Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması imzalanacak.

Hatırlanacağı üzere; 2020 yılının Ağustos ayında Ukrayna Stratejik Sektörlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleg Urusky, Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen ziyaret esnasında; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ukrayna tarafı arasında, savunma sanayii sektöründeki iş birliğini konu edinen Mutabakat Muhtırası (MoU) imzalanmıştı.

Ayrıca Urusky; TUSAŞ, Roketsan, ASELSAN ve Baykar Savunma gibi Türk savunma sanayii şirketlerinde de çeşitli incelemelerde bulunmuştu.

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanacak Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın çok büyük bir kısmının, savunma ve havacılık sanayii ile ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca; geçtiğimiz dönemde Türkiye’den 6 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tedarik eden Ukrayna Hava Kuvvetleri, 48 adet SİHA daha almayı planlıyor.

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