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Dünya Sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti! Geliş nedeni belli oldu
Dünya

Sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti! Geliş nedeni belli oldu

Lübnan'ın el-Cedid kanalı, yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin Türkiye ziyaretinin, Ankara ile Riyad arasındaki arabuluculuğun kapılarını açmak göreviyle geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:10:00 -
Sürpriz bir şekilde Türkiye'ye gelmişti! Geliş nedeni belli oldu

Lübnan'da yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Saad Hariri sürpriz bir şekilde Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Hariri'nin Türkiye'ye yaptığı ve sürpriz sayılan ziyaretini önemli kılan nedenlerden biri, bölgede Hariri'nin iki önemli müttefiği sayılan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olması. Hariri geçen cuma günü Türkiye'ye gelmeden önce, BAE'ye gitmiş, ancak Suudi Arabistan'ı ziyaret etmemişti.

Lübnan'ın el-Cedid kanalı, yeni hükümetini kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'nin Türkiye ziyaretinin, Ankara ile Riyad arasındaki arabuluculuğun kapılarını açmak göreviyle geldiğini bildirdi.

Kanal, "Hariri'nin Türkiye'deki misyonu bir Arap ülkesi tarafından belirlenmiş ve oraya BAE onayıyla, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki arabuluculuk yapmak için gizli bir görevle Türkiye'ye gitti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Departmanı yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın İstanbul'daki Vahdettin Sarayı'nda Hariri ile siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmenin yollarının yanı sıra bölgesel konularda işbirliğini görüştükleri bir toplantı düzenlediğini belirtti.

Kaynak: Milli Gazete

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