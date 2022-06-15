Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır? Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi
Çikolata lezzeti yoğun olan bir kek hazırlamak isteyenler ‘Sürme çikolatan kek olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kahvaltılık çikolatan kek nasıl yapılır? Kekin içine kakaolu fındık ezmesi konulur mu?
Leziz bir keke kim ‘hayır’ diyebilir ki! İşte, hem pratik hem leziz kek tarifi:
Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı kakaolu fındık ezmesi
- 3 yemek kaşığı kakao
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Ceviz, fındık ya da hindistan cevizi
Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır?
Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.
Yağ, süt ve çikolatayı karışıma ilave edin.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin.
Keki güzelce karıştırın.
Bu aşamada fındık, ceviz ya da Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız hamuru kek kalıbına boşaltın.
Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.
Afiyet olsun.