  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır? Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi
Kadın - Aile

Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır? Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi

Çikolata lezzeti yoğun olan bir kek hazırlamak isteyenler ‘Sürme çikolatan kek olur mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kahvaltılık çikolatan kek nasıl yapılır? Kekin içine kakaolu fındık ezmesi konulur mu?

Yeniakit Publisher
2022-06-15 00:56:00 -
Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır? Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi

Leziz bir keke kim ‘hayır’ diyebilir ki! İşte, hem pratik hem leziz kek tarifi:

Kakaolu fındık ezmesinden kek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakaolu fındık ezmesi
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Ceviz, fındık ya da hindistan cevizi

Sürme çikolatalı kek nasıl yapılır?

Yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.

Yağ, süt ve çikolatayı karışıma ilave edin.

Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin.

Keki güzelce karıştırın.

Bu aşamada fındık, ceviz ya da Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru kek kalıbına boşaltın.

Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi:
Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi:

Kadın - Aile

Islak kurabiye nasıl yapılır? Kakaolu ıslak kurabiye tarifi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23