Suriye'ye hava saldırısı! Füzeler geceyi aydınlattı

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin Halep'in güneyinedeki Es-Sefira'da İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, saldırıların hedefinin sözgelimi bölgede bulunan bilimsel araştırma merkezi olduğunu ve tüm füzelerin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.