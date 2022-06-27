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Aktüel Suriye'ye harekat başlayacak mı?
Aktüel

Suriye'ye harekat başlayacak mı?

Suriye askeri operasyon olacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Pek çok kişi Suriye’ye bir operasyon yapılıp yapılmayacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 20:02:00 -
Suriye'ye harekat başlayacak mı?

Kabine toplantısı 27 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye için ne söyledi?

Suriye'ye harekat başlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez yeni harekatlara başlayacağız." dedi.

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