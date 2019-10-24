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“Suriye’ye girerseniz çıkamazsınız” diyen İlker Başbuğ’a bomba gönderme: Şimdi konuşun!

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 2014’te sarf ettiği, “Suriye’ye girersiniz ama çıkamazsınız” şeklindeki skandal sözleri hatırlatan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Şimdi konuşun İlker Başbuğ” dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:31
“Suriye’ye girerseniz çıkamazsınız” diyen İlker Başbuğ’a bomba gönderme: Şimdi konuşun!

 yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 2014’te "Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda çıkamayacağını" söyleyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’unı skandal sözleri de masaya yatırıldı.

Programın bir bölümünde, sözde ulusalcı Cumhuriyet’in ABD ağzıyla konuşup  Türkiye’ye nasıl muhalefet yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, İlker Başbuğ’un akılalmaz sözlerini de hatırlara getirdi.

Başbuğ’un, “Suriye’ye girerseniz çıkamazsınız” dediğini ve bunu Sözcü’nün manşet yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’nin galip geldiğini de ifade ederek,  “Amerikancı oldunuz, yağ çektiniz, Türkiye'den hiçbir şey olmaz, girerlerse çıkamazlar dediniz, e buyrun giriyor Türkiye. Şimdi konuşun İlker Başbuğ.” dedi.

İşte programn ilgili bölümü:

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 16:31
  1. İlker Başbuğ
  2. Ali İhsan Karahasanoğlu
  3. Fatin Dağıstanlı
  4. Manşetlerin Dili
  5. Akit Tv
  6. Suriye
  7. harekat

YORUM YAZ

  • NamyelüsNamyelüs10 sa önce
    Genelkurmay Başkanlığını da gördük,sivilliğini de.Her ikisini de daha iyi yaparım.
  • ustausta11 sa önce
    sayın ilker başbuğ yahudi ile sarmaş dolaş poz verdiniz.
  • Emine Altin Emine Altin 11 sa önce
    Asil kendileri saplandiklari inancsiz batakligindan cikamiyor
  • klmklm12 sa önce
    Bu ve bunun gibilerin Ülkemin en önemlimakam ve mevkilerindeoturup söz sahibi olması,bu memleketi adeta haçlıların oyuncağı haline getirmiştir... Şimdi daha iyi anlaşılıyor...
  • murat yazganmurat yazgan12 sa önce
    aglama duvarinda aglayaneski turkiyede genelkurmay baskanligi yapanzavalli heyeski gunlerayak larin bas oldugupardon ayakkabilarin altindaki .....seylerinbas oldugu turkiyeayakkabilarin altindakicamur demiyorumtoprak temizdir
  • ahmedahmed13 sa önce
    bu älker basbug soy isim dahi aibeli aglama duvarinda aglayan kisi tabiki kendi arka fikirlerini soyleyecek
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    2016 yılında suriyeye girdik halen çıkmak gibi bir durum sözkonusu değil. Bu günler güzelce günler. Suriyeden çıktığımızda çıkabiloyormuşuz dersiniz.Halen bizi içine çekiyor.Bakıyorum tarih coğrafyayı çok iyi bildiğini sanan ilk okul tarih coğrafya bilgisi dışında bilgisi olmayan bazı yorumcular genelkurmay başkanına tarih coğrafya dersi vermeye kalkıyor.
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen13 sa önce
    .... bir emekli General, Türker Ertürk ( Hem adında , hem soy adında Türk kelimesi özellikle seçilmiş, Sözcü , Cumh. , Hürr. gibi gazeteler deadlarının yanına bayrak, Atatürk koyar, kiKALKAN olsun Amarikancılıklarının görülmesine, anlaşılmasına ve tepki vermekten KORKSUN millet.) diyor ki ( bu ne Türk, ne er) ,Tele 1'de katıldığı programda, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin." dedi. Bu skandal ifadelere sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Şimdi anladınız mı bu ülkede terör neden yıllardır bitmedi?" ifadesini kullandı. İşte Ertürk'e yönelik tepkilerin bazıları: ...
  • Berkin Berkin 14 sa önce
    Türkiyem Suriye de bataklığa saplandı o kesin. kayıtlı kayıtsız mılyonlarca mülteci ve ne oldugu belirsiz terörist memlekette cirit atıyor. 
  • fetösavarfetösavar14 sa önce
    ulan niye çıkalım kendi toprağımızdan angut tarih coğrafya oku. gundi olma...
  • BEKA MESELESİBEKA MESELESİ14 sa önce
    tskyı komuta eden yahudi zihniyete bak yarın israıl suriyeyi yuttuğu zaman anlarsın işin vahametini Rabbim bu zihniyette olan acizlerden ülkemi ordumu korusun. borucu paşa sen ağlama duvarında esraıl için dua edersin şanlı ordumuz da ülkesini savunur fark bu borucu
  • HayriHayri14 sa önce
    Sen emrin altındaki komutanlara hükümeti karalayıcı siteler yaptırmadın mı bu suç değil mi.
  • abdulabdul15 sa önce
    Allah korumus milletimizi, devletimizi...bu ongorusu olmayan, konusunda zayif insanlarla savasa girmemisiz
  • abdülabdül15 sa önce
    Gitsin ağlama duvarında birdaha ağlasın
  • ÖmerÖmer15 sa önce
    Senelerdir üst düzeyde çalışmış ama ufku dar görüşlü . 
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli15 sa önce
    Bu konuşma çok erken olmuş. Şindilik Türk askeri çok iyi konumda dememiz doğru
  • MesutMesut15 sa önce
    Laik kamalistgeçinenlerin 100%90bunun gibi abd ab mandacısıkorkak, islama şaşı körbakaniçerdeki amerikanın"bizim çocuklar " dedigi malum güruhbunlar .
  • OvalıOvalı15 sa önce
    Kukla genel kurmay baş......abd formalı, aldığı maaşa yazık yazık yazık.
  • Nihat Doğan Nihat Doğan 16 sa önce
    Rusya’ya da güven olmaz diye düşünüyorum
  • ................16 sa önce
    ya bırak şu adamı ya..

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