“Suriye’ye girerseniz çıkamazsınız” diyen İlker Başbuğ’a bomba gönderme: Şimdi konuşun!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 2014’te "Türkiye’nin Suriye’ye girmesi durumunda çıkamayacağını" söyleyen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’unı skandal sözleri de masaya yatırıldı.

Programın bir bölümünde, sözde ulusalcı Cumhuriyet’in ABD ağzıyla konuşup Türkiye’ye nasıl muhalefet yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, İlker Başbuğ’un akılalmaz sözlerini de hatırlara getirdi.

Başbuğ’un, “Suriye’ye girerseniz çıkamazsınız” dediğini ve bunu Sözcü’nün manşet yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’nin galip geldiğini de ifade ederek, “Amerikancı oldunuz, yağ çektiniz, Türkiye'den hiçbir şey olmaz, girerlerse çıkamazlar dediniz, e buyrun giriyor Türkiye. Şimdi konuşun İlker Başbuğ.” dedi.

İşte programn ilgili bölümü:

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