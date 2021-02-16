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Yerel Suriye'ye 14 tır yardım malzemesi gönderildi
Yerel

Suriye'ye 14 tır yardım malzemesi gönderildi

Aksaray İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Aksaray Şubesi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardım malzemelerini taşıyan 14 tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 15:37:00 -
Suriye'ye 14 tır yardım malzemesi gönderildi

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların yola çıkışı dolayısıyla Aksaray Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, yardım malzemelerini taşıyan 14 tırı Suriye'ye yolcu ettiklerini söyledi.

"Yolu iyilik olanın yükünün de iyilik olacağını" vurgulayan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizler yüce bir dinin mensubuyuz. Dünya mazlumlarının yanındaki tek ülke Türkiye'dir. Alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan ülke Türkiye'dir. Mazlumların dinine, diline ve ırkına bakmadan yardıma koşan Türkiye'dir. Bizler her zaman mazlumların yanında yer alırız. Hele ki bu mazlum komşumuz ise koşa koşa gideriz. Kış mevsimindeyiz, 5 milyona yakın insan, çoluk çocuk, kimi aç kimi susuz durumda. Bu insanları görmezlikten gelip sessiz kalamayız. Biz böyle bir millet değiliz."

Aydoğdu, iyiliğin Allah'ın her insana nasip etmediği büyük bir lütuf olduğunu belirterek, "Salihler şehri Aksaray her zaman üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Önemli olan üşümek değil, yüreklere soğuğun düşmemesidir. İyilik her zaman kalpleri ısıtır. Aksaraylı vatandaşlar da Suriye'deki kardeşlerinin kalbini ısıtmak için harekete geçmiştir. İyilik yapanların yürekleri dört mevsimdir. Bu tırlarımıza yardım gönderen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in yaptığı duanın ardından yardım malzemelerinin yer aldığı tırlar, Suriye'ye doğru yola çıktı.

 

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