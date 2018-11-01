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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ortak devriye başladı

Münbiç'te Türk ve Amerika zırhlıları ortak devriye yapıyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:08
Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ortak devriye başladı

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te Türkiye-ABD ortak devriyesi başladı. Böylece, Ankara ve Washington'ın hazırladığı yol haritasında çok önemli bir adım atılmış oldu.

Anadolu Ajansı, devriyenin Münbiç'in kuzeyindeki Sacu Çayı civarında icra edildiğini bildiriyor.

Türk askerleri 18 Haziran'dan bu yana bölgede devriye geziyordu, bugünden itibaren devriye görevi ortak hayata geçirilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devriyenin bugün saat 15.53'te başladığını açıkladı. Akar, dün ortak devriyenin başlayacağını duyurmuştu.

Türk ve ABD askerleri, ortak devriye eğitimini 25 Ekim'de tamamlamıştı.

ABD ve Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için 4 Haziran'da mutabakata varmıştı. Yol haritasına göre, YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılması öngörülüyor.

ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  1. Ankara
  2. ABD

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