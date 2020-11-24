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Aktüel Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı
Aktüel

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:40:30 -
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana geldi, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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