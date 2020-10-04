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Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü
Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:04:00 -
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü

Fırat Kalkanı Harekatı alanındaki Bab ilçe merkezinde yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında patlama meydana geldi.

Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

 Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi  muhaliflerin kontrolü altında bulunuyor.

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