Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde patlama: 2 ölü
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı alanındaki Bab ilçe merkezinde yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında patlama meydana geldi.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, çevrede maddi hasar meydana geldi.
Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi muhaliflerin kontrolü altında bulunuyor.