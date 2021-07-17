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Dünya Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı
Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 2 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 11:01:00 -
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 2 yaralı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, park halinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında yaralanan 2 sivil hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

 

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