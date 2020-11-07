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Aktüel Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı
Aktüel

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:31:09 -
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısı: 2 yaralı

AZEZ(AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kırsalındaki kamplar bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ilçesinin güneybatısındaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

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