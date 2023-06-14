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Gündem Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 41 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 41 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-14 13:14:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Operasyonlara ilişkin birkaç görüntü yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, şu mesajı paylaştı: "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz!"

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