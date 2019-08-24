Suriye'nin İdlib kentinde patlama: 1 ölü, 8 yaralı İdlib kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 sivil öldü, çok sayıda sivil de yaralandı.

Suriye'nin İdlib kentinin El-Kusor mahallesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 1 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. Patlama nedeniyle çevrede maddi hasarın da meydana geldiği gözlendi. Olay yerine sivil savunma ekipleri intikal etti. Ekipler, yaralıları bölgedeki sahra hastanelerine nakletti.

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