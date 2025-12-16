Suriye'nin güneyinde İsrail parmağı!

Suriye’nin güneyindeki Suveyda ilinde sular durulmuyor. Bölgedeki gerilim, terörist İsrail tarafından desteklendiği bilinen Hikmet el-Hecri liderliğindeki yasa dışı silahlı grupların Suriye güvenlik güçlerini hedef almasıyla yeniden tırmandı. Suveyda kırsalında silah sesleri yükselirken, bölgedeki kaos ortamı ünlü bir şairin suikastıyla daha da derinleşti

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığı bilgilere göre, çatışmalar Hecri’ye bağlı silahlı unsurların Suveyda’daki güvenlik noktalarına saldırmasıyla başladı. Suriye güvenlik güçlerinin bu saldırıya anında karşılık vermesi üzerine bölgede sıcak çatışma yaşandı.

Ağır ve makineli silahların kullanıldığı çatışmalarda tarafların kayıplarına dair henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak yerel kaynaklar, bölgedeki tansiyonun son derece yüksek olduğunu bildiriyor.

Ünlü şaire evinin önünde infaz

Bölgedeki şiddet dalgası sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadı. Suveyda’nın Busan köyünde yaşayan tanınmış şair ve aktivist Enver Fevzat eş-Şair, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde evinin önünde vurulan şairin ölümü, bölge halkında büyük tepkiye sebep oldu.

Suikastın arkasında Hikmet el-Hecri’ye bağlı "Ulusal Muhafız" isimli yasa dışı örgütün olduğu iddia ediliyor. Şair Enver Fevzat, İsrail destekli bu yapılanmayı açıkça eleştirmesi ve bölgedeki kirli ilişki ağlarına dikkat çekmesiyle tanınıyordu.

Temmuz ayından bugüne süren gerilim

Suveyda’daki olaylar, 13 Temmuz’da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan çatışmaların bir devamı niteliğinde. O dönemde bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçleri, Dürzi grupların saldırılarına maruz kalmış ve olaylarda çok sayıda asker hayatını kaybetmişti.

Süreç içerisinde taraflar arasında kısa süreli bir ateşkes sağlansa da bu durum uzun ömürlü olmadı. Ateşkesin bozulmasını fırsat bilen İsrail ordusu, "Dürzileri koruma" bahanesiyle devreye girerek Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenledi.

Eş zamanlı saldırılar dikkat çekti

Bölgedeki kaos planının bir parçası olarak, İsrail hava kuvvetlerinin 16 Temmuz’da Şam’daki kritik noktaları vurması ile Suveyda’daki yerel çatışmaların aynı güne denk gelmesi dikkat çekici bir ayrıntı olarak kayıtlara geçti. İsrail savaş uçakları Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef alırken, eş zamanlı olarak Dera ve Şam kırsalında da hareketlilik yaşandı.

Diplomatik trafik ve çözüm arayışları

Bölgedeki bu karmaşık tablo karşısında diplomatik girişimler de sürüyor. 16 Eylül’de Şam’daki Tişrin Sarayı’nda bir araya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD Temsilcisi Tom Barrack, Suveyda özelinde ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştıklarını duyurmuştu.

Söz konusu mutabakat; sivillere zarar verenlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmasını, bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasını, zarar görenlerin tazmin edilmesini ve göç edenlerin geri dönüşünün sağlanmasını öngörüyor. Ancak sahadaki son saldırılar, bu yol haritasının uygulanabilirliğini zorluyor.